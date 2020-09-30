Adnan Oktar suç örgütüne davasında 76’sı tutuklu 238 sanığın yargılanma süreci devam ediyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni detaylar ortaya çıktı.

"Adnan Bey’in özellikle size selamı var"

"Kamu görevlisini tehdit" ve "silahlı suç örgütüne üyelik" suçlamalarıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

Yeni iddianame mağdur avukatlarından Eser Çömlekçioğlu'nun mahkemeye heyetine anlattıkları üzerine düzenlendi.

Çömlekçioğlu, cezaevi otoparkında sanık avukatlarından Eşref Nuri Yakışan ile karşılaştığını anlattı. Yakışan'ın "Adnan Oktar 1999'da gözaltına alındığında deprem olmuştu, bugün de oldu, bu kadarı tesadüf olamaz" dediğini söyledi. Daha sonra da "Adnan Bey’in özellikle size selamı var" diyerek ayrıldığı bilgisini verdi.

Avukat Eşref Nuri Yakışan da aralarındaki bu diyaloğu doğruladı. Adnan Oktar ise Yakışan'ın, Çömlekçioğlu ile görüşmesinin kendi talebiyle olmadığını öne sürdü, iddiaları reddetti.

Hazırlanan tutanağın ardından Yakışan hakkında "kamu görevlisini tehdit" ve "silahlı suç örgütüne üyelik" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Kabul edilen yeni iddianame, mahkemece ana dava ile birleştirildi.