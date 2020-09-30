Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök görültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Osmaniye'nin kuzey (Bahçe, Düziçi, Kadirli ve Sumbas) ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.