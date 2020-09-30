Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de 7 bin 391 kaçak parfüm ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bir otobüsün bagajında 7 bin 391 kaçak parfüm ve bagajdaki et kıyma makinesinin içinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Romanya'ya gidecek yolcu otobüsünde kaçak parfüm olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler durdurdukları otobüste narkotik köpeği "Çiko" ile arama yaptı.
Bagajda çeşitli markalarda 7 bin 391 kaçak parfüm ve bagajdaki et kıyma makinesinin içinde 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Edirne kaçak parfüm et kıyma makinesi Uyuşturucu hapSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 17:14
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