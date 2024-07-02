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Türkiye
İHA 02.07.2024 23:34

Antalya’da 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı

Antalya Valiliği tarafından alınan karar ile, il genelinde tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Antalya’da 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Topluluklar, platformlar ve çeşitli STK’lar ya da münferit olarak düzenlenmesi muhtemel '-Sözde- Antalya 10. Onur Ayı' etkinlikleri adı altında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, 'Toplantının ertelenmesi veya basit hâllerde yasaklanması' başlıklı 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 15 Temmuz 2024 tarihine kadar 15 gün süreyle Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır” 

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