Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış başladı. Farklı bölgelerde aralıklarla devam eden yağış bir olumsuzluğa neden olmadı.

Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nın sakin olduğu görüldü.

"Esas yağışı gece yarısı alacağız"

Serik ve Manvgat bölgelerine şu ana kadar 30 kilogramlık bir yağış aldıklarını belirten Karaoğlu, "Aksu, merkez, Döşemealtı ve Kemer'de 5-15 kilogram arasında yağış miktarımız var. Esas beklentimiz yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün bize uyarısı, bugün saat 18.00'den sonra, özellikle esas yağışı gece yarısı alacağız. Sabah 08.00'e kadar da şiddetli yağış devam edecek. Şu anda Antalya'da verilen bu kırmızı alarmın meteorolojik sonuçları doğmuş değil." dedi.

"Okulları tatil edecek herhangi bir risk yok"

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili çok sayıda mesajın geldiğini aktaran Karaoğlu, okulları tatil edecek herhangi bir risk olmadığını, çocukların beklememesi gerektiğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da şiddetli yağış uyarısına dair açıklama yapıyor. https://t.co/zli6h2ghpk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 11, 2019

Ekipler hazır bekletiliyor

Bulutlarla kaplanan kentte, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Valilik bünyesinde kurulan kriz masasında da anlık gelişmeler takip ediliyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yağışın çiseleme şeklinde devam ettiğini ancak gün boyunca şiddetli yağış beklediklerini söyledi.

Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, vatandaşlara, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA