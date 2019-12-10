Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği, Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklama, Meteoroloji'nin uyarı sisteminde "Kırmızı" renk koduyla verildi.

Kırmızı renk kodu ne anlama geliyor?

Hava durumunun çok tehlikeli olduğu durumu ifade eden kırmızı renk kodu, son derece kuvvetli bir meteorolojik hadisenin tahmin edildiği anlamına geliyor.

Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi gerekiyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı

Açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri için uyarı

Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün başlayacak sağanağın bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetini artırarak fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve diğer risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: TRT Haber