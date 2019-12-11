İstanbul Bağcılar Emniyet Müdürlüğünün yaptığı "2019 Yılı Huzur Toplantısı"nda düzensiz göçmenlerle ilgili açıklama yapıldı.

Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, düzensiz göçle ilgili çalışmalardan bahsetti. Bağcılar'ın nüfus bakımından İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi konumunda olduğunu belirten Eldivan, şunları söyledi:

"Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz’dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim ettik. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyeliler'i de görevlilere bildiriniz."

Kaynak: AA