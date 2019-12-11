Türkiye

Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:18 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz" dedi.