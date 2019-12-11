Türkiye
Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz11 Aralık 2019 Çarşamba 10:18 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarla ilgili "Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu kıta sahanlığı