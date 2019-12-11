Dondurucu soğukta saatlerce hayvan vagonlarında taşındılar. 17 bini yolculuğu tamamlayamadı.

Ahıska Türklerinin bölgeden sürgün edilişinin üzerinden 75 yıl geçti. Binlerce kişi, zorla evlerinden koparıldı. 14 Kasım 1944 günü, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti.

Dönemin acısını çekenler bu yıl Ankara'da bir araya geldi. Beştepe'de Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 75’inci yılında anma programı vardı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hem yurt içi ve hem de yurt dışından davet edilen Ahıskalılar salondaydı.

"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi yapıldı

Anma programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahıska Türklerinin her zaman yanındayız" mesajı verdi.

Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev, sürgün öncesinde Rahime ninede bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha ninenin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emanet etti.

Anma programında YTB tarafından hazırlatılan "Ahıska Sürgünü, 1944" belgesel gösterimi de yapıldı. Gösterim sırasında izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

Belgeselin tamamı:

Kaynak: TRT Haber