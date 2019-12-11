Türkiye
Marmara'da öğleden sonra sağanak bekleniyor11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:39
Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.
[Fotoğraf: AA ]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu hava öngörülen bölge genelinde öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak tahmin edilirken yer yer pus ve sis bekleniyor.
Rüzgar ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Marmara Bölgesi sağanak yağış