Türkiye
Antalya için kırmızı uyarı: Yağışlar perşembe gününe kadar sürecek11 Aralık 2019 Çarşamba 09:09 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:37
Antalya'da özellikle Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.
[Fotoğraf: AA ]
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya ve ilçelerinde kırmızı uyarıda bulundu.
En çok yağış kent merkezi ile Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde bekleniyor. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Metrekareye 100 ila 250 kilogram arasında yağış bırakması tahmin ediliyor.
Kaynak: TRT Haber