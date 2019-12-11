Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya ve ilçelerinde kırmızı uyarıda bulundu.

En çok yağış kent merkezi ile Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde bekleniyor. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yağışın perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Metrekareye 100 ila 250 kilogram arasında yağış bırakması tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber