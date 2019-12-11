Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir kumaş yıkama fabrikasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süreden büyüyen alevler çatıyı kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kadıköy'de iş yeri yangını

Caferağa Mahallesi Güneşli Bahçe Sokak'taki 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan ve muhasebe bürosu olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangını ilk olarak kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan iş yeri sahibi, alevlerin büyümesi üzerine diğer dairelerdeki komşularına da haber vererek binayı tahliye etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

1 kişi hafif yaralandı

Merdiven yardımıyla alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

Elinden hafif şekilde yaralanan iş yeri sahibi, olay yerindeki ambulansta tedavi edildi.

Olayda başka yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA