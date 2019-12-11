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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu11 Aralık 2019 Çarşamba 09:35 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 09:51
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen operasyonda, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Aralık'ta kent merkezinde tarihi eser operasyonu düzenledi.
Operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, 239 sikke ve 70 tarihi obje ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA
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