Dondurucu soğukta saatlerce hayvan vagonlarında taşındılar. 17 bini yolculuğu tamamlayamadı.

Ahıska Türkleri'nin bölgeden sürgün edilişinin üzerinden 75 yıl geçti. Binlerce kişi, zorla evlerinden koparıldı. 14 Kasım 1944 günü, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Sovyet yönetiminin kararıyla Ahıska Türkleri, topluca sürgün edildi.

İnsanlık tarihinin utanç sayfalarından biri olan sürgünü yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

"Kardeş kardeşten ayrıldı..."

Sadim Mühemmedi 90 yaşında. Henüz 15 yaşındayken sürgün edildi Ahıska'dan Özbekistan'a. 1,5 ay tren yolculuğu yaptı. 18 sene sürgünde yaşadı ardından Azerbaycan'a gitti. TRT Haber'e o acı günleri anlattı.

"Müslümanlara düşman gözüyle bakmış Stalin. Su yok, yemek yok, tuvalet yok. Çok adamımız o yollarda mevta oldu gitti..."

Resmi kayıtlara göre 220 köyden 86 bin kişi yerinden yuvasından sürgün edildi bilmedikleri başka diyarlara. O acı unutulmadı. 87 yaşındaki Müzeyfe Efrayiloğlu da sürgün edilenlerden. Müzeyfe nine o günleri şöyle anlattı:

"Kardeş kardeşten ayrıldı, hepimizi başka köylere yolladılar. Aç da kaldık, susuz da kaldık."

Ahıska Türkleri'nin vatan hasreti sürüyor. Yaklaşık 600 bin Ahıska Türkü, 9 ülkeye dağılmış durumda.

Kaynak: TRT Haber