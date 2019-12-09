Bilecik´in Söğüt ilçesindeki Sırhoca köyü sakinleri iş bulma umuduyla şehre göç etti.

Herkes birer birer şehre göç edince köyde sadece yaşlı çift kaldı. Ama onlar doğdukları toprakları terk etmemekte kararlı.

Sırhoca köyünde şimdilerde 84 yaşındaki Mustafa Turgutoğlu ve alzheimer hastası eşi kaldı.

Kimsesiz köyün bekçisi

Turgutoğlu, yalnız yaşadıkları köyde hem eşine bakıyor hem de köyün bekçiliğini yapıyor.

"Burada büyüdüm, buradan oraya mezarlığa. Şöyle böyle bayağı 30-40 sene belki çok hizmet ettim. Oduna gittim, koruyuculuğunun yaptım, kahyalığı yaptım, azalığını yaptım, muhtarlığını yaptım. Şimdi bu mertebeye erdim."

Yaşlı adam her sabah sobayı yakıyor, eşine ilaçlarını veriyor. Gün içinde şehre göç eden komşularının ev ve bahçelerini kontrol ediyor. Bir sorunla karşılaştığında onlara haber veriyor.

"Eşim hasta ona da ben kendim bakıyorum"

Yaşlı eşine bakan Turgutoğlu, "Gidenler gitti, ben gitmem ben çünkü ne yapayım da gideyim. Eşim hasta, ona da ben kendim bakıyorum; hem bakıyorum hem kendi köyümü, malımı, mülkümü bekliyorum işte böyle" ifadelerini kullandı.

Mustafa Dede, ölünce yıllarca hizmet ettiği köyünün mezarlığına defnedilmek istiyor.

Haber: TRT Haber