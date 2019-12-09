Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mervan Altınorak, Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları 2 ay boyunca topladı.

Atölyesinde çalışarak parçaları bir araya getiren Altınorak, atıklardan 3 metre eninde ve 2 metre uzunluğunda balık heykeli yaptı.

Mervan Altınorak, gelecek nesillerin daha yaşanası bir dünyada yaşam sürmelerini dilediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Plastik atıkların çevreye büyük zararı olduğunu belirten Altınorak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek vermek istediğini ifade etti.

Denizlerdeki plastiklerden en çok balıkların etkilendiğini vurgulayan Altınorak, "2 aydır çalışmamı sürdürüyorum. Samandağ sahilinde dalgaların kıyıya sürüklediği plastik atıkları ve çevreden topladığım eski plastik oyuncakları atölyemde bir araya getirerek balık heykeli yaptım" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Altınorak, balık heykeliyle çevre bilinci konusunda mesaj vermek istediğini anlattı.

Kaynak: AA