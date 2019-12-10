10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü…

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından Paris’te imzalandı.

Üzerinden 71 yıl geçti, imzalanan beyanname ile güvence altına alınan insan haklarına yönelik ihlaller son bulmadı.

Göçmen, sığınmacı ya da mülteci... BM verilerine göre, dünya genelince yerinden edilen insan sayısı 70 milyonu aştı. Bunların yarısından fazlası ise çocuk.

Dünyada her gün 37 bin kişi evini terk etmek zorunda kalıyor. Suriye başta olmak üzere Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali, dünyanın en fazla düzensiz göçmen veren 5 ülkesi konumunda bulunuyor. Düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğu temel yaşam haklarından mahrum kalıyor.

"Geçen sene 100'e yakın bebek donarak hayatını kaybetti"

İnsan hakları aktivisti Murat Ayar, dünya genelinde mültecilerin ciddi bir insan hakları ihlaline maruz kaldığını söyledi.

Suriye ise 2010 yılından bu yana sivillerin en fazla yerinden edildiği ülke olarak ön plana çıkıyor. Bu durumun en büyük acısını da şüphesiz çocuklar ve bebekler çekiyor. Ayar, "Geçen sene kışın 100'e yakın bebek donarak hayatını kaybetti" dedi.

Türkiye, yerinden edilenlere kapılarını açan ülkelerin başında geliyor. Onların daha sağlıklı koşullarda yaşaması adına yardım faaliyetleri ve projeler, titizlikle sürdürülüyor.

BM raporlarına göre, ülkemizdeki Suriyeli düzensiz göçmenlerin toplam sayısı 2019 yılı itibarıyla 5 milyon 678 bin 800 kişiye ulaştı.

Murat Ayar, Türkiye'nin zorbalığa maruz kalmış, yurtlarını terk etmek zorunda kalmış insanlara evini açarak muhteşem bir insani örnek gösterdiğini anlattı.

Türkiye sergilediği bu tutum ile dünyaya adeta insan hakları dersi veriyor. BM raporları da bu insanları kabul edenlerin, gelir düzeyi yüksek ülkeler yerine orta gelirli ve gelişmekte olan ülkeler olduğunu gözler önüne seriyor.

Avrupa düzensiz göçmenleri ülkelerine almıyor

Yüksek gelirli ülkelerde bin kişi başına düşen düzensiz göçmen sayısı ortalama 2,7 iken, orta ve düşük gelirli ülkelerde bu oran 5,8'e çıkıyor.

Avrupa'da birçok devlet düzensiz göçmeni ülkelerine kabul etmiyor, sınırlardan geri çeviriyor. Sınır kapılarında haftalarca bekleyen düzensiz göçmenler adeta insanlık dramı yaşıyor.

21'inci yüzyılda insan hakları ihlali yaşayan milyonlarca düzensiz göçmen, temel yaşam haklarını elde etmeyi ve sorunlarına çözüm getirilmesini bekliyor.

Haber: Mahinur Uluç

Kamera: Erdinç Kızılgedik