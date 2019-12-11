Türkiye’nin yaklaşık yüzde 92’si fay hatları üzerinde bulunuyor. Her gün bu fayların olduğu bölgelerde pek çok deprem kayıtlara geçiyor.

Söz konusu sarsıntıların tamamına yakını hissedemeyeceğimiz kadar küçük olsa da sismograf cihazları tarafından kayıt altına alınıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Türkiye’de 1 Ocak 2019’dan bugüne 22 bin 471 deprem meydana geldi. Bu depremlerin 102’sinin büyüklüğü 4 ile 5 arasındaydı. 2019’da 5 ve üzerindeki deprem sayısı ise 10. Yılın 6 büyüklüğündeki tek depremi 8 Ağustos’ta Denizli Bozkurt’ta gerçekleşti.

İşte Türkiye’nin ay ay deprem bilançosu…

Ocak

Türkiye genelinde ocak ayında bin 783 deprem kaydedildi. En fazla depremin yaşandığı gün olan 19 Ocak’ta 103 sarsıntı meydana geldi. 2019’un ilk ayında en büyük deprem, Muğla-Marmaris yakınlarında 5,1 olarak ölçüldü.

Şubat

Şubat ayında bin 844 deprem kaydedildi. Bu ayda sarsıntıların en fazla kayda alındığı gün 20 Şubat’tı. O gün tam 149 deprem oldu. Sarsıntıların en büyüğü ise yine 20 Şubat’ta yaşanan 5,0 büyüklüğündeki depremdi. Depremin merkez üssü Çanakkale-Ayvacık’tı.

Mart

2019 geneline bakıldığında en fazla yer hareketlerinin yaşandığı dönem, mart ayı olarak öne çıktı. Bu ay, toplam 3 bin 703 deprem kaydedildi. 21 Mart, o ayın en fazla deprem meydana gelen günüydü. Sismograflar o gün 468 deprem kaydetti. 20 Mart’ta Denizli-Acıpayam’daki 5,5 büyüklüğündeki sarsıntı, mart depremlerinin en büyüğüydü.

Nisan

Nisan ayında 2 bin 327 deprem oldu. 1 Nisan’da, ayın diğer günlerine nazaran daha fazla hareketlilik görüldü ve 178 deprem kaydedildi. Ayın en büyük sarsıntısı ise Elazığ-Sivrice’de 4 Nisan’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremdi.

Mayıs

Mayıs ayında bin 705 deprem yaşandı. 81 depremin görüldüğü 29 Mayıs, en fazla sarsıntı kaydedilen gündü. Gökova Körfezi yakınlarında yaşanan 4,6 büyüklüğündeki ayın en büyük depreminin tarihi ise 28 Mayıs’tı.

Haziran

Haziran ayı, geride kalan diğer aylara göre nispeten sakindi. Ay içerisinde bin 233 deprem meydana geldi. 13 Haziran, hareketliliğin en yoğun olduğu gündü ve 62 deprem kaydedildi. 2 Haziran günü Sakarya-Hendek’teki 4,6’lık deprem, ay içerisinde ölçülen en şiddetli depremdi.

Temmuz

Yılın ikinci yarısında da yer kabuğu hareketliydi. Temmuzda bin 514 deprem kaydedildi. 20 Temmuz, ayın en hareketli günüydü ve 94 deprem oldu. Ay içinde ölçülen en büyük deprem ise 31 Temmuz’da meydana geldi. 4,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Ege Denizi’ydi.

Ağustos

Ağustos ayında kayda geçen deprem sayısı ise 2 bin 49’du. 8 Ağustos, 156 depremle ayın en sarsıntılı günüydü. O gün aynı zamanda ağustos ayının en şiddetli depremi de ölçüldü. Denizli’nin Bozkurt ilçesindeki depremin büyüklüğü 6,0 olarak kaydedildi.

Eylül

Eylül ayında kaydedilen deprem sayısı 2 bin 197’ydi. En fazla hareketliliğin yaşandığı 26 Eylül günü, 211 kayıt yapıldı. Eylülün en büyük depremi de aynı gün İstanbul’da, Silivri açıklarında kaydedildi. 5,8 büyüklüğündeki sarsıntı, olası Marmara depreminin tekrar konuşulmasına neden oldu.

Ekim

Bin 973 depremin kaydedildiği ekim ayının ilk günü oldukça hareketli geçti. 1 Ekim’de toplam 97 deprem yaşandı. 3 Ekim’de ise ayın en büyük depremi meydana geldi. Muğla-Dalaman açıklarındaki depremin büyüklüğü 5,0’dı.

Kasım

Kasım ayında sismograf cihazları bin 547 kez kayıt yaptı. Ayın 26’ncı günü, kayıt yoğunluğunun en fazla arttığı gün oldu. O gün 70 deprem görüldü. Bir gün sonra ise kasım ayının en büyük depremi yaşandı. Ege Denizi’ndeki deprem 5,9 olarak ölçüldü.

Aralık

Aralık ayının başından bugüne kadar Türkiye 592 kez sallandı. En fazla depremin yaşandığı 11 Aralık’ta 70 sarsıntı kaydedildi. 10 Aralık’ta Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında kaydedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem ise yılın son ayındaki, depremlerin en büyüğüydü. Aynı gün Balıkesir’de 4,6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Grafik: Bedra Nur Aygün