Aniden rahatsızlandı, nefes alamadı. Yardıma okul çalışanları ve öğretmenleri koştu ancak fayda etmedi. Hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Ankara Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. Savcılık açıklamasına göre birinci sınıf öğrencisi Mert, sabah saat 8.30'da kantinden şırınga şeklindeki sıvı çikolatadan aldı. Çikolatayı yerken birden nefes alamamaya başladı, fenalaştı.

Minik Mert'e ilk müdahaleyi okulun hizmetlisi yaptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz öğrenci, müdahalelere yanıt vermedi, hayatını kaybetti. Acı olay, okulda büyük bir şoka neden oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi, soruşturma başlattı. Psikolog ve rehber öğretmenlerden oluşan özel ekip de hem ailenin hem de diğer öğrencilerin olaydan az etkilenmesi için çaba sarf edecek.

Mert Yağız Köksal'ın hayatını kaybettiği olay ile ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Şerif Tuluy