İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri ekipleri, kaçak yollarla kente giriş yapan yabancı uyruklu göçmenleri, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ilçelerinde bir süre barındırdıktan sonra ıssız koylardan sürat tekneleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçırdıkları belirlenen organizatörleri teknik ve fiziki takibe aldı.

Üç aylık çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda A.E., M.S., İ.D., V.A.E., İ.C.. ve M.H., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için Antalya merkezli İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen E.Y., Ö.K., A.K., L.T., L.Ş. ve M.O.K. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.