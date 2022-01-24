Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alaca'dan Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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