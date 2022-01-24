Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Valiliği, yoğun kar nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da halen devam eden yoğun kar yağışı ve fırtınanın Kocaeli’de de saat 21.00 sularında başlayıp sabaha kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması ve fırtınaya karşı tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Kocaeli Kar Yağışı
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