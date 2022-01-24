Gece saat 02.00-03.00 civarında Antalya genelinde kar yağışı bekleniyor.

Kent merkezinde de yağışın etkili olacağını söyleyen Gültekin, tahminlerini şöyle aktardı:

"Merkez ilçelerden Kepez, Aksu ile Antalya Havalimanı tarafında 1-3 santimetre, Döşemealtı ilçesinde ise 5 santimetre kar bekliyoruz. Kar yağışı saat 07.00-08.00 civarında sona erer. Özellikle Antalya'nın batı ve doğu ilçelerinde zirai don uyarıları yaptık. Çiftçilerimiz zarar görmesin istiyoruz çünkü kar yağışına çok alışık değiller"

Bazı ilçelerde 20-30 santimetre kar bekleniyor

Gültekin, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki ilçelerinde yoğun kar yağışının etkili olacağını, kar kalınlığının 20-30 santimetreyi bulmasını beklediklerini ifade etti.