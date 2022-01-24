Kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda Karayolları, Emniyet, Jandarma, 112, Belediye, İl Özel İdare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekipleri ile çalışmalar devam ediyor.

AFAD'ın yaptığı açıklamada konu başlıkları şöyle sıralandı:

Yapılan faaliyetlerle ilgili Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili çalışma gruplarından toplamda 74 bin 115 personel, 24 bin 858 araç, makine ve teçhizat görevlendirildi.

8 ilden İstanbul'a gidişler durdu

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Bursa, Sakarya, Düzce ve Bolu güzergâhından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durduruldu. 8 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirler alındı. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatıldı.

19 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 bin 698 vatandaş misafirhanelerde ve yurtlarda misafir edildi.

Yurt genelinde, 4 bin 603 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlandı. 1340 sıcak yemek, 32 bin 95 içecek, 15 bin 480 kumanya ve 20 bin 680 ikramlık dağıtımı yapılmıştır.

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın"

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır. Olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.