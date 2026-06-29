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Türkiye
AA 29.06.2026 20:18

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturması: 31 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Ankara'daki yasa dışı bahis soruşturması: 31 tutuklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 45'i işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 zanlının ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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