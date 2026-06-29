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Türkiye
TRT Haber/AA 29.06.2026 14:06

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hastane kavşağında Z.K.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ö.Ü. idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki B.Y. ve M.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Z.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Şırnak Trafik Kazası
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