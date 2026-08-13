Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından kabule ilişkin paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig’e yükselen futbol takımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

"Kulüplerimizin, daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. 2026-2027 sezonunun adil rekabet ortamının hâkim olduğu, iyi oynayanın kazandığı bir mücadeleye sahne olmasını temenni ediyorum. Süper Lig’de ve alt liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."