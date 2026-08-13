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Gündem
TRT Haber 13.08.2026 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini ve gazileri kabul etti. Erdoğan, kabule ilişkin paylaşımında "Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik. Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."            

 

   

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerini kabul etti

        

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