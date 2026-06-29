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Türkiye
AA 29.06.2026 13:49

Tüketime uygun olmayan 1,8 ton et imha edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yol kontrolünde tespit edilen 1,8 ton etin uygun şartlarda taşınmadığı ve insan tüketimine uygun olmadığı ortaya çıktı.

Tüketime uygun olmayan 1,8 ton et imha edildi

Jandarma ekiplerince Doğançay Mahallesi mevkisindeki yol kontrolünde durdurulan karkas et taşıyan aracın taşıma koşullarına uygun olmadığı ve frigosunun (soğutuculu araç kasası) çalışmadığı tespit edildi.

Araçta bulunan yaklaşık 1,8 ton menşei belirsiz karkas et, inceleme yapılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerine teslim edildi.

Burada yapılan incelemede tüketime uygun olmadığı belirlenen etlerin sevk raporu, faturası ve mührü olmadığı anlaşıldı.

El koyulan kaçak etlerin imha işlemi gerçekleştirildi.

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