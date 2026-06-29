69 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 423 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 69 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlara 1.505 ekip, 3 bin 815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucunda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 adet uyuşturucu hap ve 47 kilo sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

1.005 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 423'ü tutuklandı, 138'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.