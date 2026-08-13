Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2026 13:18

İngiltere hükümeti, orman yangını riski nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ülkede yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısında bulundu.

İngiltere hükümeti, orman yangını riski nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı yaptı

Yerel medyadaki haberlere göre, Burnham başkanlığında, İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Çevre Ajansından yetkililerin katılımıyla aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenlendi.

Burnham toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaları tek kullanımlık mangal satışlarını askıya almaya davet ederek uzun vadede ise hükümetin yaz aylarında bu ürünlerin satışının yasaklanmasını değerlendireceğini belirtti.

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması bekleniyor

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), bugün için aşırı sıcaklarda ikinci en yüksek uyarı seviyesini devreye almıştı. Sıcaklıkların Midlands, ülkenin güneydoğusu ve başkent Londra başta olmak üzere bazı bölgelerde 30'lu derecelerin ortalarına ve üst seviyelerine çıkması, bazı yerlerde ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması halinde bu yaz şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşılmış olacak.

İngiltere Başbakanı daha önce tek kullanımlık mangalların ülkede bazı yangınlara neden olduğunu, insanların bunları şimdilik kullanmaması gerektiğini söylemişti.

İngiltere itfaiye yetkilileri ve İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) 2023'te, aşırı sıcakların ilan edilmesi veya yerel otoritelerden gelen "kanıta dayalı" talepler üzerine tek kullanımlık mangalların satışını askıya alma konusunda mutabık kalmıştı.

ETİKETLER
İngiltere Orman Yangını Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İranlı yetkiliden, "İsrail ve ABD'ye ait gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçemeyecek" açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Balıkesir ve Bilecik’teki yangınlara müdahale ediliyor
15:18
Muğla'da bayrağımızı yakan şüpheli tutuklandı
15:19
Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor
15:03
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da zorla tahliye ettiği Filistinlilere ait 16 eve el koydu
14:53
Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
14:35
Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 500 civarına yükseldi
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un ticaret geleneğini yaşatıyor
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un ticaret geleneğini yaşatıyor
FOTO FOKUS
Fethiye'de gezi teknesi alev alev yandı: Vatandaşlar denize atladı
Fethiye'de gezi teknesi alev alev yandı: Vatandaşlar denize atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ