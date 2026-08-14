Farklı ülkelerde gizlice uzaktan çalışan Kuzey Koreli bilişimciler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi

Dış dünyayla sınırlı iletişim kuran Kuzey Kore, silah programı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca çok sayıda ülkenin yaptırımları altında.

Bu yaptırımlar altında kaynaklarını artırmanın yollarını arayan Pyongyang hükümetinin, başvurduğu yöntemler arasında Kuzey Korelileri başka ülkelerde çalıştırmanın ve gelirlerine ortak etmenin bulunduğu sanılıyor.

BMGK'nin Mart 2024'teki raporuna göre, 100 binden fazla Kuzey Koreli, yaklaşık 40 ülkede terzilik, inşaat, tıp, bilgi teknolojileri ve yemek servisi gibi alanlarda çalışarak kazançlarını Pyongyang hükümetine aktarıyor.

Kuzey Koreli bilişimcilerin de çok sayıda şirkette bilgi teknolojisi pozisyonlarına çeşitli taktiklerle sızarak, aldıkları ücretlerle ülkelerine yılda 250 ila 600 milyon dolar kazandırdığı öngörülüyor.

İş bulma sürecinde sahte kimlikler kullanan ve geniş bir yelpazedeki şirket ve pozisyonları hedef alan Kuzey Korelilerin, internette iş bulma sitelerindeki profillerinde ve mülakatlarda yapay zekadan faydalandığı belirtiliyor.

Kuzey Koreli bilişimcilerin, iş buldukları ülkede yerel "aracılar"ın adreslerini ve banka hesaplarını kullandığı ifade ediliyor.

CNN televizyonunun yürüttüğü araştırmaya göre, bazı aracılar çok sayıda Kuzey Koreliye yardımcı olarak, şirketlerden gelen bilgisayarlarla "laptop çiftlikleri" dahi kuruyor.

Ülkeler ve şirketler tehdide uyanıyor

ABD, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda ve İngiltere, 31 Temmuz'da Kuzey Kore'nin bilişimciler kanalıyla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Kuzey Kore, çoğunlukla üst düzey kabiliyetlere sahip bilişim teknolojileri çalışanlarından oluşan bu ağı, nükleer silah ve balistik füze programlarını finanse etmek için kullanıyor.

Kimliklerini gizlemek ve operasyonu genişletmek amacıyla diğer ülkelerin vatandaşlarını taklit etmek dahil sofistike yöntemlere başvuran bu bilişimciler, ayrıca veri sızdırma, kripto para hırsızlığı ve hassas bilgilerin çalınması gibi faaliyetlere karışarak şirketler için içeriden tehdit oluşturuyor.

Çoğunlukla Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerinde ikamet eden bu bilişimciler, yurt dışından çalıştıklarını gizlemek için VPN, uzaktan masaüstü yazılımları ve benzeri araçlardan faydalanıyor.

Hükümetler ek yaptırımlarla ve yasal tedbirlerle Kuzey Korelileri ülkelerinden kazanç sağlamaktan alıkoymaya çalışırken, şirketler de önlemlerini sıkılaştırıyor.

ABD merkezli teknoloji ve e-ticaret şirketi Amazon'un Baş Güvenlik Sorumlusu Stephen Schmidt, Aralık 2025'teki sosyal medya paylaşımında, Nisan 2024'ten itibaren Kuzey Koreli olduğundan şüphelenilen 1800 başvuruyu geri çevirdiklerini duyurdu.

"Yaptırımları aşarak Kuzey Kore'nin silah programını fonluyorlar"

ABD merkezli siber güvenlik şirketi DTEX Systems'ta devlet destekli siber tehditler üzerine çalışan araştırmacı Michael Barnhart, "Kuzey Kore rejiminden gelen kaçak bir çalışanınız olduğunda, o yaptırımları aşarak Kuzey Kore'nin ya iç faaliyetlerini ya da esas olarak silah üretim programını fonluyor." ifadesini kullandı.

Uzun süre sanılanın aksine bu kişilerin amacının para kazanmaktan ibaret olmadığını belirten Barnhart, "Bu yıl pek çok (Kuzey Koreli) bilgi teknolojisi çalışanının giderek daha tehlikeli hale geldiğini, şirket içi fikri mülkiyeti çaldığını, şantaj yaptığını, fidye yazılımı yerleştirdiğini ve ayrıldıkları işlere fidye yazılımı gönderdiğini gördük." diye konuştu.

Barnhart, Kuzey Koreli bilişimcilerin birçoğunun sağlık alanındaki şirketleri hedef aldığını, bu sektörün, büyük iş gücünün sunduğu görünmezlik ve çok sayıda hassas bilgiye erişim nedeniyle tercih edildiğini anlattı.

En düşük gelirliden en yüksek gelirliye birçok şirketin hedef alındığına işaret eden Barnhart, bu operasyon ilk başladığı zamanlarda tehdidin uzun süre algılanamadığını ifade etti.

Barnhart, artık konu daha çok gündemde olduğundan Kuzey Koreli bilişimcilerin farklı taktiklere başvurduğunu, iş görüşmelerine kendi adlarına girmeleri için başka ülkelerden insanlara para ödediklerini söyledi.

Kuzey Korelilerin bu faaliyetlerinin, mevcut doğrulama yöntemlerinin eksikliklerine ışık tuttuğuna dikkati çeken Barnhart, "Kuzey Kore denince, çok geri kalmış ve dış dünyada olup bitenlerden bihaber bir ülke aklımıza gelir. Oysa onlar toplumu ve düzenin işleyişini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Pyongyang yönetiminin siber stratejilerinin "kurbanları"

Güney Kore merkezli sivil toplum örgütü PSCORE tarafından Mart 2025'te yayımlanan rapora göre de Kuzey Koreli bilişim çalışanları, zorlu koşullar, sıkı gözetlenme ve ağır aylık kazanç hedefleri altında çalışıyor.

Pyongyang yönetiminin siber stratejilerinin "kurbanları" oldukları ve genç yaşlardan itibaren bu doğrultuda yetiştirildikleri vurgulanan bu bilişimciler, genellikle günde 10 saatten fazla ve farklı zaman dilimlerindeki işler nedeniyle çoğu zaman gece boyunca mesai yapıyor.

Rapora göre, sıkışık konaklama alanlarında dört ila beş kişilik ekipler halinde yaşayan bu işçilerin hareketleri de denetleniyor, günde bir kez yürüyüş ve haftada bir kez dışarı çıkma izni veriliyor.

Bir kısmı ordu, bir kısmı hükümet tarafından idare edilen bu bilişimciler, kurallara uymamaları halinde psikolojik ve bazen fiziksel baskıya maruz bırakılıyor.

Kuzey Koreli bilişimciden "kaderimize razı olduk" itirafı

Kuzey Koreli bilişimciler arasında adı "Jin-su" şeklinde sansürlenen bir itirafçı, Ağustos 2025'te BBC'de yayımlanan röportajında, çeşitli firmalarda işe başvurabilmek için kimliğini gizlediğini belirtti.

Jin-su, Batılı şirketlerdeki pozisyonlarda yıllarca çalıştığını anlattı.

Bu şekilde ayda en az 5 bin dolar kazandığını ancak kazancının yüzde 85'ini Pyongyang hükümetine gönderdiğini dile getiren Jin-su, "Bunun soygun gibi bir şey olduğunun farkındayız ama kaderimize razı olduk. Her şekilde Kuzey Kore'de olduğumuzdan daha iyi durumdayız." dedi.