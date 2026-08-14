Batı Avrupa'da 2026 yazı kayıtlardaki "en sıcak yaz" olabilir

Avrupa ve İngiltere'de sıcak hava dalgaları bu yıl mayısta oldukça erken başladı. İngiltere ve Batı Avrupa'da mayıstan bu yana 5 sıcak hava dalgası kaydedilirken, sıcaklığa bağlı çok sayıda can kaybı yaşandı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) ülkede bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklarken, benzer bir tahmin de Batı Avrupa için yapıldı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) İklim Stratejik Lideri Samantha Burgess, bu yılki aşırı sıcaklıklar ve etkilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Özellikle mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının temmuzdaki sıcak hava dalgalarından "daha sıra dışı" olduğunu söyleyen Burgess, en ağır etkilenen bölgeler arasında Fransa, İngiltere'nin güneyi, Almanya'nın bazı kesimleri, Hollanda ve Belçika, İspanya'nın bazı bölgeleri, Macaristan, Çekya, Avusturya ve İsviçre'nin bazı bölgelerinin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Burgess, bu sıcak hava dalgalarının beraberinde kurak koşulları getirdiğini ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde 6 haftadan uzun süredir kayda değer yağış görülmediğini belirterek, sıcaklık ve kuraklığın orman yangınları riskini de "aşırı derecede" artırdığını dile getirdi.

Batı Avrupa'da sıcaklıkların daha yüksek olduğunu anımsatan Burgess, haziran ve temmuz aylarındaki sıcaklıkların bölgedeki uzun dönem ortalamasının 3 dereceden fazla üzerinde olduğunu ifade etti.

Burgess, söz konusu sıcaklık anomalileri açısından ağustosun geri kalanını da görmek gerektiğini belirterek, "Ancak karşı karşıya olduğumuz sıcak hava dalgasının yarattığı anomaliler göz önüne alındığında, öngörüm Batı Avrupa için bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı yönünde. Bu ihtimalin Batı Avrupa için son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda aşırı sıcaklar büyük ölçüde Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaşıyordu. Bu yıl ağırlık Batı Avrupa'ya kaymış durumda." açıklamasında bulundu.

Avrupa'nın bölgesel haritasına bakıldığında, Doğu Avrupa'nın geniş kesimlerinde sıcaklıkların ortalamanın altında olduğunu ama bu ayki sıcaklıkların ortalamanın üzerinde geçmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Burgess, Avrupa'da aşırı sıcaklara maruz kalmayan neredeyse hiçbir yer kalmadığını bildirdi.

1979'dan beri gözlemlenen en kurak topraklar

Burgess, yüksek sıcaklıklar nedeniyle Avrupa'nın bazı bölgelerinde 1979'dan beri gözlemlenen en kurak toprakların görüldüğü bilgisini paylaşarak, bu kuruluğun özellikle kuzey İspanya, Fransa ve İngiltere'nin geniş bir bölümü, Belçika, Hollanda, Almanya'nın bazı bölgeleri, Avusturya, İsviçre, Çekya ve Macaristan'da yoğunlaştığını dile getirdi.

Bu durumun aylık ortalama nehir debilerindeki anomalilerle de paralellik gösterdiğini aktaran Burgess, özellikle Ren, Sen ve Tuna nehirlerinde kayıtlardaki en düşük seviyelerin gözlendiğini söyledi.

Burgess, bu kapsamda yaz döneminde yaşanan iklim değişikliğinin katmanlı etkilerinin gündelik hayatı sekteye uğrattığının açık şekilde görüldüğünü ifade etti.

"2027'nin kaydedilen en sıcak yıl olması muhtemel"

Şu anda tropikal Pasifik'te yoğunlaşan ve her gün güçlenen El Nino olayının küresel sıcaklıklara etkisini de değerlendiren Burgess, dünyada deniz yüzeyi sıcaklıklarının yılın bu dönemi için görülen en yüksek seviyede olduğunu aktardı.

Burgess, güçlü bir El Nino olayının küresel ortalama sıcaklıklara 0,2 derece eklediğini dile getirerek, "Dolayısıyla El Nino nedeniyle bu yılın sonlarına doğru sıcaklıkların yükselmesini bekliyoruz. 2027'nin kaydedilen en sıcak yıl olması muhtemel. Önceki El Nino olayıyla karşılaştırıldığında, okyanus sıcaklıkları şimdiden yılın bu döneminde ölçülen sıcaklıklardan daha yüksek. Üstelik El Nino olayının gelişmesi için önümüzde hala 3-4 ay var." diye konuştu.

El Nino'nun Avustralya ve Endonezya'da kuraklık ve orman yangını riskini, Doğu Pasifik ve Güney Amerika'da ise mevsime bağlı olarak sel veya kuraklık riskini artırabileceğini anlatan Burgess, Avrupa'da ise El Nino'nun kış aylarında daha yoğun yağışlara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşması neredeyse kesin

Copernicus'un bu hafta yayımladığı verilerine göre, Temmuz 2026 dünyada kayıtlardaki en sıcak ikinci temmuz ayı olurken, küresel okyanus yüzeyi sıcaklıkları 20,96 dereceyle temmuz ayı için rekor seviyeye ulaştı.

Batı Avrupa'da haziran ve temmuzda ortalama 21,62 dereceyle kayıtlardaki en yüksek sıcaklıklar yaşandı. Temmuz 2026, Batı Avrupa için kaydedilen en sıcak üçüncü temmuz ayı oldu.

ABD merkezli araştırma kuruluşu Berkeley Earth verilerine göre, temmuzdaki yüksek sıcaklıkların ardından 2026'nın kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 69 olarak hesaplandı. Bu oran önceki ay yüzde 12 seviyesindeydi.

Ayrıca, bu yıl küresel sıcaklık artışının 1850-1900 yılları sanayi dönemi ortalamasının 1,5 derece üzerine çıkma ihtimali de yüzde 99 olarak ölçüldü.

Dünyada 2024 halihazırda kayıtlardaki en sıcak yıl olmayı sürdürüyor. Küresel sıcaklık artışı 2024'te sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,55 derece üzerine çıkmıştı.