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Dünya
AA 14.08.2026 10:54

Almanya’da orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye ediliyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi.

Almanya’da orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamada, alevlerin Gey Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştığı belirtildi.

Açıklamada bölge sakinlerinin tahliyesine başlandığı duyuruldu. Polis, yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesi sırasında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti.

Yetkililer, tahliye edilenlerden yanlarına yalnızca gerekli kişisel eşyalarını, kimlik belgelerini ve ilaçlarını almalarını istedi.

Belediye, bölge sakinlerine yoğun duman nedeniyle ağız ve burunlarını bez, giysi veya maskeyle kapatmalarını tavsiye etti.

Bölgeden uzak durulması istendi.

Alevler 300 hektarlık alana yayıldı

Belediye sınırlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın yangından etkilendiği bildirildi. Bu alan, yaklaşık 420 futbol sahasına denk geliyor.

Alman ordusu, yangın söndürme çalışmaları için bölgeye tanklar gönderdi.

Almanya ile Belçika sınırına yakın konumdaki Hürtgenwald beldesinde yaklaşık 9 bin kişi yaşıyor.

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