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Dünya
AA 14.08.2026 10:35

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi

Belçika'da sıcaklıkların yer yer 38 dereceye ulaşmasının beklenmesi nedeniyle bugün bazı tren seferleri iptal edildi.

Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle bazı tren seferleri iptal edildi

Belçika'nın demir yolu şirketi SNCB, hava sıcaklıklarının ülkenin bazı bölgelerinde 38 dereceye kadar çıkmasının beklenmesi nedeniyle bugün sabah ve akşam yoğun saatlerde hizmet veren bazı tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu trenlerin işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde sefer yaptığı anımsatılırken bu trenlerin günün diğer saatlerinde açık alanda park halinde bekletildiğine dikkat çekildi.

Trenlerin önemli bölümünün eski ve klimasız olduğuna ve vagonların içinde sıcaklığın aşırı yükseldiğine işaret eden açıklamada, mevcut hava koşullarında bu trenlerde yolcu ve personelin güvenli biçimde taşınmasının mümkün olamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yolculara mümkün olduğunca yoğun saatler dışında seyahat etmeleri, yolculuk öncesinde güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve yanlarında su bulundurmaları tavsiye edildi.

Aşırı sıcaklar demir yolu altyapısını da olumsuz etkiliyor. Yüksek sıcaklıklarda trenlere elektrik sağlayan asılı hatlar sarkabiliyor. Özellikle 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rayların genleşerek deformasyon riski yükseliyor.

Belçika'da bugün ülkenin neredeyse tamamında aşırı sıcak hava nedeniyle "turuncu alarm" uygulanıyor.

Bu seviyede, vatandaşların önlem alması ve yerel yönetimlerin hazırlıklı olması gerekiyor. Bu uyarıda, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması öneriliyor.

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