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Türkiye
TRT Haber 14.08.2026 10:30

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle araç dereye uçtu: 2 kişi aranıyor

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle araç dereye uçtu. Kaybolan 2 kişi için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle araç dereye uçtu: 2 kişi aranıyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışların il merkezinin yanı sıra Piraziz, Bulancak, Keşap, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Dereli, Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde etkili olduğu belirtildi.

Yağışlar nedeniyle il genelinde 162 ihbar alındığı vurgulanan açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere köyü mevkisinde sele kapılan aracın kurtarıldığı, araçta bulunduğu değerlendirilen 2 kişi için arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanlığından su üstü arama ve dalgıç ekiplerinin görevlendirilmesinin talep edildiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 10 ihbara müdahale edilmiştir. Tirebolu ilçesinde 1, Espiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 2 köyde enerji kesintisi bulunmaktadır. Keşap-Karabulduk il yolunda meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol açma çalışmaları devam etmektedir. Trafik akışı sağlanmış olup çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ulaşım kontrollü olarak verilmektedir."

Açıklamada, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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