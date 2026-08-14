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Türkiye
AA 14.08.2026 10:03

Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış ceset bulunmasına ilişkin 17 gözaltı

Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de geçen yıl parçalanmış ceset bulunmasına ilişkin 17 gözaltı

Alınan bilgiye göre, yapılan inceleme ve kriminal çalışmalar neticesinde derin dondurucu içerisinde yaklaşık 10 yıldır muhafaza edildiği değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetine ilişkin, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 98 kişinin ifadesine başvurularak 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.

Olay yeri ve çevresine ilişkin ayrıntılı teknik incelemeler yapılarak, şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi.

Temin edilebilen kamera görüntüleri değerlendirilerek, araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi temin edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.

Olay tarihinden yaklaşık 12 yıl sonra bugün sabah saatlerinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çok sayıda polisin katılımıyla Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmek suretiyle büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

Derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu

Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.

Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.

Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.

Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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