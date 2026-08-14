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Türkiye
DHA 14.08.2026 08:17

İstanbul merkezli kurşunlama operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli kurşunlama operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İnceleme ve araştırmalarda 4 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan şüphelilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin, 31 Temmuz'da Beyoğlu'nda M.E'nin yaralanması, 3 Ağustos'ta Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda meydana gelen kasten yaralama ve tehdit, 7 Ağustos'ta Kağıthane'de faaliyet gösteren "Atölye Park" isimli iş yerinin kurşunlanması ve 8 Ağustos'ta Kağıthane'de faaliyet gösteren "Miraç Rezidans" isimli iş yerinin kurşunlanması eylemlerine karıştıklarının tespit edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu organize silahlı suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, İstanbul merkezli operasyonda 9 şüphelinin yakalandığı, konuyla ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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