Parçalı Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.08.2026 10:16

CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
CHP
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Mekke Anlaşması, bölgesel barış ve istikrarı koruma kararlılığını ortaya koyan bir adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Fransa'nın Landes vilayetindeki orman yangınında 1100 hektarlık alan küle döndü
11:30
Lisanslı depo işletmeleri için kapasite ve sermaye şartı getirildi
11:23
En çok vergi veren kurumlar listesinde yeni sektörler iz bırakıyor
11:24
Türkiye'nin orman varlığı için 6 ayda yaklaşık 16,5 milyar lira harcandı
11:22
Farklı ülkelerde gizlice uzaktan çalışan Kuzey Koreli bilişimciler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi
11:18
Batı Avrupa'da 2026 yazı kayıtlardaki "en sıcak yaz" olabilir
Frig Vadisi'nin tarihi kaleleri gün batımında görüntülendi
Frig Vadisi'nin tarihi kaleleri gün batımında görüntülendi
FOTO FOKUS
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ