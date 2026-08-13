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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
13.08.2026 21:53
, 13.08.2026 22:00
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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