Dışişleri Bakanı Fidan: Mısır ile 15 milyar ticaret hedefine ulaşacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir. Kardeşlik hukuku çerçevesinde karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde iş birliğimizi derinleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

2028 yılında ev sahipliği yapacağımız Yüksek Düzeyli Stratejik İş Konseyi 3’üncü toplantısına ilişkin yol haritamızı tekrar değerlendirdik. Bugünkü toplantımız özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından fevkalade önemliydi. İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız. Bu amaçla bugün Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ferih Salih ile beraber serbest ticaret anlaşmasını tadil eden bir kararı da beraber imzaladık. Böylece iş insanlarımızın çok daha rahat koşullarda faaliyet göstermelerine imkan sağlamayı hedefliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...