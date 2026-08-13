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Gündem
AA 13.08.2026 22:23

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu.

Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru süreci 1 Eylül'de başlayacak

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir. Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi, belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir."

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Milli Savunma Bakanlığı
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