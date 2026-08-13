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Bilim Teknoloji
TRT Haber 13.08.2026 22:05

Mavi Vatan'da adrenalin zirvede

TEKNOFEST Mavi Vatan'da dört gün boyunca güç, hız, isabet ve takım ruhu sahne alacak.

Mavi Vatan'da adrenalin zirvede

Denizcilik kültürünün güç, koordinasyon, dayanışma ve ustalık gerektiren geleneksel becerileri, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenecek yarışmalarla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Dört gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan Halat Çekme ve TEKNOFEST Mavi Vatan El İncesi Atma yarışlarının yanı sıra 22 ve 23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışı, Mavi Vatan'da adrenalin dozunu yükseltecek.

90 metrelik halatın başında takımların kıyasıya mücadelesine, 30 metrelik el incesinin hedefe ulaşması için verilen mücadeleye ve 300 metrelik parkurda dragon kürek ekiplerinin nefes kesen yarışına sahne olacak etkinliklerde, kazananı yalnızca güç değil; uyum, teknik, hız ve takım ruhu belirleyecek. Mavi Vatan’da halatlar gerilecek, hedefler vurulacak, kürekler aynı ritimde çekilecek.

90 metrelik halat için kıyasıya mücadele

Mavi Vatan'da adrenalin zirvede

TEKNOFEST Mavi Vatan’ın en çekişmeli etkinliklerinden biri olması beklenen Halat Çekme Yarışı, dört gün boyunca 10.00-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplam 15 takımın katılacağı yarışmada ekipler, 3 burgata 90 metrelik halatı kendi taraflarına çekebilmek için bütün güçlerini ortaya koyacak. Takım ruhunun ve fiziksel dayanıklılığın ön plana çıkacağı mücadelede, kazananı yalnızca güç değil, doğru zamanda birlikte hareket etmek belirleyecek.

Hedef 25 metre: El İncesi Atma Yarışı

Mavi Vatan'da adrenalin zirvede

Denizcilik geleneğinin önemli uygulamalarından biri olan el incesi atma, TEKNOFEST Mavi Vatan’da sportif bir mücadeleye dönüşecek. Dört gün boyunca 15.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek yarışmaya 15 takım katılacak. Yarışmacılar, 30 metrelik el incesini hedefe doğru fırlatacak. Bu yarışta ise denge, teknik beceri, isabet ve doğru zamanlama, yarışmacıların başarıya ulaşmasında belirleyici rol oynayacak.

300 metrelik parkurda kürekler aynı ritimde çekilecek

TEKNOFEST Mavi Vatan’ın su üzerindeki en renkli mücadelelerinden biri ise TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışması olacak.

Mavi Vatan'da adrenalin zirvede

22 - 23 Ağustos günlerinde 12.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yarışmada 13 takım mücadele edecek. Her takımda 10 sporcu yer alacak ve ekipler 300 metrelik parkurda en hızlı şekilde bitişe ulaşmak için kürek çekecek.

Dragon kürek; bireysel performanstan çok takım ruhunu, koordinasyonu, dayanışmayı ve mücadele azmini öne çıkaran bir spor. Aynı teknede, aynı ritimde ve aynı hedefe doğru kürek çeken sporcuların mücadelesi, izleyenlere yüksek tempolu bir yarış heyecanı yaşatacak.

Yarışma Takvimi

TEKNOFEST Mavi Vatan Halat Çekme Yarışı

Dört gün boyunca | 10.00-11.30

TEKNOFEST Mavi Vatan El İncesi Atma Yarışı

Dört gün boyunca | 15.00-16.00

TEKNOFEST Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışması

22 Ağustos Cumartesi | 12.00-13.00
23 Ağustos Pazar | 12.00-13.00
 

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