NASA'dan Mars'ta bilim insanlarını şaşırtan keşif

NASA’nın Perseverance gezgini, Mars’taki Jezero Krateri’nde yaptığı incelemelerde beklenmedik bir keşfe imza attı. Gezginin üzerindeki lazer sistemleriyle açık renkli kayalar üzerinde yapılan analizlerde, Dünya'da değerli taşlar arasında yer alan yakut ve safirin ham maddesi korundum minerali tespit edildi.

Mars'ta ilk kez rastlanan bu mineral, kroma bağlanan yapısıyla yakutun kendine has kırmızımsı ve pembemsi tonlarını oluşturan izler taşıyor.

Yüksek enerji ve basınç gerektiriyor

Korundum minerali genellikle alüminyum bakımından zengin, silisyum bakımından ise fakir ortamlarda oluşuyor. Dünya'da yüksek sıcaklıklar ve tektonik hareketler sonucu ortaya çıkan bu yapının Mars koşullarında nasıl meydana geldiği bilim insanları arasında merak uyandırdı.

Incelemelerin odağındaki "Hampden River", "Coffee Cove" ve "Smiths Harbour" adı verilen üç ayrı kaya örneğinin, kraterin farklı noktalarında bulunan ve ana kayadan koparak taşınmış parçalar olduğu belirtildi.

Jezero Krateri'ni oluşturan dev çarpmaya işaret ediliyor

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan jeokimyacı Ann Ollila liderliğindeki araştırma ekibi, mineralin oluşumuna ilişkin öne çıkan teoriyi açıkladı. Araştırmacılara göre korundum, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni oluşturan dev meteor çarpmasının yarattığı aşırı sıcaklık ve basınç altında şekillendi.

Çarpmanın etkisiyle oluşan hidrotermal sıvıların kayalarla etkileşime girerek alüminyum oranını artırdığı ve korundum oluşumuna elverişli bir kimyasal ortam hazırladığı değerlendiriliyor.

Keşfin detaylı analizleri Geophysical Research Letters dergisinde yayımlandı.