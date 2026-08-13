Lionel Messi futbolu bırakıyor mu?

Babası için düzenlenecek cenaze merasimi için Arjantin'in Rosario kentine giden Messi, paylaşımında babasının gidişine inanmakta güçlük çektiğini belirtti. Spor dünyasından Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric ve Carlos Alcaraz gibi birçok isim de paylaşımın altına taziyelerini iletti.

2026 Dünya Kupası sürecini anlattı

Messi, babasının ağır sağlık sorunları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2026 Dünya Kupası'na gelemediğini bildirdi.

Turnuva öncesinde babasının durumunun ağırlaştığını belirten Arjantinli yıldız, "Son bir Dünya Kupası'nda daha oynamamı sürekli sen istiyordun. Annem iyi olacağını ve maça gelebileceğini söyledi. Sana finale kalacağımızı, böylece maça gelebileceğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Hastalık nedeniyle babasıyla eskisi gibi konuşamadığını kaydeden Messi, her maçın ardından babasından gelecek mesajı beklediğini ve durumun ciddiyetini o zaman anladığını vurguladı.

Arjantin'in İspanya'ya mağlup olduğu final maçına da değinen tecrübeli futbolcu, kupayı babasına getirmek istediğini ancak fiziksel olarak sınırlarını zorlamasına rağmen bunu başaramadığını bildirdi.

Kariyeriyle ilgili belirsizlik

Babasının yokluğunda geleceğinin belirsiz olduğunu vurgulayan Messi, "Sadece futbol oynadım ve şimdi bunu daha ne kadar yapacağım konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın, sona çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da birlikte bitiremedik?" paylaşımında bulundu.

Babasının kendisi için hem bir baba, hem bir dost hem de bir menajer olduğunu aktaran Messi, çocuklarını da onun kendisini yetiştirdiği gibi yetiştireceğini belirtti.

Messi ayrıca, ailesine gösterilen destek, saygı ve taziye mesajları için tüm sevenlerine teşekkür ederek mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etti.