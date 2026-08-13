Zelenski, ABD'den daha fazla Patriot füzesi talep etti

Zelenski, hava savunma mühimmatı temin etmek için günlerini yoğun bir diplomasi trafiği ve telefon görüşmeleriyle geçirdiğini belirtti.

"Kışı atlatmak için yüzde 5 yeterli"

Rusya'nın son haftalarda balistik füze saldırılarını hızla artırdığına ve özellikle başkent Kiev'i hedef aldığına dikkat çeken Zelenski, stokların tükenme noktasına geldiğini ifade etti.

Ukrayna lideri, "Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla iki buçuk kat daha az önleme füzesi var. Rusya ise ayda iki kat daha fazla balistik füze üretiyor. ABD bize stoklarının yüzde 5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. Yüzde 10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimde sadece yüzde 1 var" değerlendirmesinde bulundu.

Küresel boyutta yaşanan mühimmat sıkıntısına da değinen Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun şekilde füze kullanmasının Ukrayna'ya sevkiyatı olumsuz etkilediğini vurguladı.

"Trump'ın onay vermesini umuyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi marjında Ukrayna'nın kendi Patriot füzelerini üretmesine lisans verilebileceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Zelenski, bu konuda henüz somut bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Üretim lisansı almayı umduğunu belirten Zelenski, "Şu an elimde ne yüzde 5'lik stok ne de böyle bir onay var. Bu durum, savaşın başından bu yana karşılaştığım en büyük sınamalardan biri" dedi.

Zelenski ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini ve güvenlik garantilerinin Ukrayna için kritik önem taşımaya devam ettiğini bildirdi.

Putin'in savaşı büyük bir zafer kazanmadan bitirmek istemediğini savunan Zelenski, Rus liderin NATO üyesi Baltic ülkeleri dahil olmak üzere daha küçük ülkelere yönelerek hızlı bir galibiyet arayışına girebileceğini öne sürdü.