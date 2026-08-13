ABD’de idam cezalarının sayısı artarken 3 kişi aynı gün infaz edilecek

Tennessee, Alabama ve Oklahoma eyaletlerinde yapılması planlanan infazlar, ABD genelinde idam cezalarında yaşanan artışı ortaya koyuyor.

Ülkede 2025 yılında gerçekleştirilen infaz sayısı, 2021 yılına kıyasla dört kattan fazla artış gösterdi.

İnfazlardaki artışın arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve bazı eyalet yöneticilerinin adımları yer alıyor.

Trump, 2025 yılında göreve geldiği ilk günde imzaladığı kararname ile federal düzeydeki idam cezasını yeniden yürürlüğe koydu.

Ayrıca Adalet Bakanlığı, infaz süreçlerini hızlandırmak için prosedürleri güncelledi ve kurşuna dizme gibi yöntemleri protokollere dahil etti.

Florida eyaleti infaz sayısında öne çıkıyor

Eyaletler düzeyinde ise en fazla infaz Florida'da gerçekleşti. 2025 yılında ABD genelinde yapılan 47 infazın yaklaşık yüzde 40'ı Florida'da uygulandı.

Florida Valisi Ron DeSantis, 2023 yılında yapılan yasal düzenlemeyle idam cezası için jüri kararında oy birliği şartını 12 üyeden 8 üyeye düşürdü. Eyalette ayrıca 12 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar suçları da idam kapsamına alındı.

ABD genelinde 50 eyaletin 27'sinde idam cezası yasal olarak uygulanıyor. Kaliforniya, Ohio, Oregon ve Pennsylvania'da ise yürütme kararlarıyla infazlar durduruldu.

Kamuoyu desteği geriliyor

İnfaz sayılarındaki artışa rağmen, ABD kamuoyunda idam cezasına verilen destek azalıyor. Yapılan araştırmalar, idam cezasını ahlaki açıdan uygun bulanların oranının yüzde 52 ile 1970'lerden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.

1990'larda mahkemeler yılda 300'den fazla idam kararı verirken, bu sayı 2025 yılında 23'e kadar düştü.