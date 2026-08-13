ABD'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Bell County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, Fort Hood askeri üssünden kalkan AH-64 Apache tipi helikopterin Salado kenti yakınlarında bir tarlaya düştüğü belirtildi.

Açıklamada, helikopterde bulunan 2 pilotun kazada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Kazanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktığı aktarılan açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiği ifade edildi.

Yerel yetkililer, helikopterin düştüğü sırada herhangi bir bina veya yapıya çarpmadığını, boş bir tarlaya düşmesinin ardından alev aldığını kaydetti.

Fort Hood Üssü'nden yapılan açıklamada da kazaya karışan helikopterin AH-64 Apache saldırı helikopteri olduğu doğrulandı.

Üs Komutanı Tuğgeneral Ethan Diven, öncelikli hedeflerinin yangının devam ettiği bölgeyi güvenli hale getirmek olduğunu belirtti.