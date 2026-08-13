Astronomlar yeni bir kozmik cisim keşfetti: Kara delik "yıldızı"

Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin erken dönemlerine ait görüntülerde tüm Güneş sistemi büyüklüğünde ve parlak kırmızı ışık yayan yeni bir kozmik cisim türü tespit etti.

James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği verileri inceleyen bilim insanları, kara delik "yıldızı" olarak adlandırdıkları bu yapının milyarlarca ışık yılı uzaklıkta yer aldığını ve Büyük Patlama'dan 660 milyon yıl sonra oluştuğunu ifade ediyor.

Yıldız görünümlü devasa enerji kaynağı

Kutup Yıldızı yönündeki Balina Takımyıldızı'nda tespit edilen gök cismi, dış görünüşüyle devasa bir yıldızı andırsa da bilinen tüm yıldızlardan 100 milyar kat daha fazla enerji açığa çıkarıyor.

Yaydığı muazzam enerji miktarı yıldızlardan ziyade kara deliklerin davranışıyla eşleşen cisim, gök bilimciler tarafından benzersiz bir yapı olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları, nesnenin nükleer füzyonla çalışan geleneksel bir yıldızdan ziyade, etrafı yoğun gaz bulutlarıyla çevrelendiği için bir yıldız gibi ışıldayan devasa bir kara delik olduğunu belirtiyor.

Galaksilerin evrimine ışık tutabilir

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu keşif, uzay görüntülerindeki diğer gizemli kırmızı noktaların da benzer yapılar olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, kara delik yıldızlarının galaksilerin evriminde kritik bir rol oynadığını ve günümüzde Samanyolu dâhil birçok galaksinin merkezinde bulunan süper kütleli kara deliklerin tohumlarını oluşturduğunu düşünüyor.

Süper kütleli kara deliklerin galaksilerdeki yıldız oluşumunu, dolayısıyla gezegenlerin ve yaşamın ortaya çıkış sürecini doğrudan etkilediği bilindiğinden, bu keşfin evrenin ilk dönemlerine dair ezberleri değiştirmesi bekleniyor.