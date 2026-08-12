Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2026 23:47

İran: Hürmüz Boğazı İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacak

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.

İran: Hürmüz Boğazı İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacak

Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'li yetkililerin, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerçeği değiştirmiyor. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu söylemişti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." demişti.

ETİKETLER
İran Hürmüz Boğazı ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Avrupa'da güneş tutulması büyük ilgiyle izlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu
00:21
Motorine kademeli ÖTV uygulanacak
00:06
Astronomlar yeni bir kozmik cisim keşfetti: Kara delik "yıldızı"
00:08
Bakan Fidan: Libya'daki arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz
23:50
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 239'a çıktı
00:26
TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Afyonkarahisar'da başladı
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ